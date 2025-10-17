«Для меня это важно»: Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о «рехабе»

Анастасия Волочкова рассказала про лечение в центре реабилитации

Рехаб — это не всегда что-то плохое. Таким мнением заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премии «Мотивация».

Пару недель назад балерина призналась, что нашла «невероятное место» для «рехаба», который ей жизненно необходим. Тогда многие пользователи сети восприняли эту новость негативно. Хотя речь шла про центр ортопедической реабилитации, где Волочкова начала заниматься поддержкой суставов с помощью комплексных тренировок.

«Все слово „рехаб“ воспринимают негативно, однако это не всегда плохо», — сказала Волочкова, отвечая на вопрос о том, почему ее захейтили.

Знаменитость добавила, что обратится в центр ей посоветовали профессиональные футболисты и тренера лучших команд России. Это, как подчеркнула танцовщица, нужно было сделать, чтобы продлить ее творческую карьеру.

Оказалось, что мышцы артистки нуждаются в дополнительной нагрузке: их нужно разрабатывать. Поэтому она четыре раза в неделю занимается в центре, который в шутку назвала «рехабом».

«Мне важно сохранить то, что я держала с пятилетнего возраста», — сказала Волочкова.

Балерина также поделилась тем, что в центре она встретила футболиста Александра Мостового. Вместе с ним она когда-то снималась в клипе. Артистка была рада такому «подарку судьбы». Однако отметила, что спортсмен занимается по своей программе, а она совершенно по другой.

