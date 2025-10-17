«Самая яркая этой осенью»: комету Lemmon можно будет наблюдать в конце октября

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Уже сейчас с Земли ее можно увидеть в бинокль или любительский телескоп.

Когда можно будет увидеть комету Lemmon

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самую яркую комету осени можно будет наблюдать в 20-х числах октября

Комету Lemmon или C/2025 A6 можно будет наблюдать невооруженным глазом в 20-х числах октября. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По словам эксперта, на максимально близкое расстояние к Земле это небесное тело приблизится 21 октября. В этот день комета пройдет от нашей планеты в 89 185 647 километрах.

Однако максимальной яркости четвертой звездной величины (+3,5m) Lemmon достигнет 26 октября. Для сравнения, такая же яркость у Туманности Андромеды (М31), которую при ясном небе можно увидеть невооруженным глазом, отметила Кошман.

Наклон данного космического объекта позволит наблюдать ее в России и других странах, расположенных в Северном полушарии, в высоких и умеренных широтах.

«Сейчас яркость кометы достигла пятой звездной величины (+4,8m), и она становится самой яркой кометой осени. Такая яркость позволяет наблюдать объект в бинокль, любительский телескоп, а при ясных погодных условиях — невооруженным глазом. Множество фотографий уже сделаны любителями», — добавила астроном.

Сейчас комету можно увидеть в созвездии Гончие Псы под Ковшом Большой Медведицы, недалеко от яркой звезды Арктур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юпитер может направить в сторону Земли сотни астероидов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
«Самая яркая этой осенью»: комету Lemmon можно будет наблюдать в конце октября
9:03
Картофельный пар, баня и ледяная капсула: профилактика или угроза при простуде?
8:58
Готовимся к зиме: как и чем утеплить деревянный дом своими руками
8:48
В Подмосковье солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам
8:36
Разговор Путина и Трампа спутал планы Зеленского в Вашингтоне
8:23
Разговор Путина и Трампа застал Зеленского врасплох

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео