Орбан планирует провести телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в пятницу, 17 октября, он планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в эфире радио Kossuth.

По словам Виктора Орбана, беседа с российским лидером может состояться утром или в первой половине дня. Тему возможного разговора политик раскрывать не стал.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Инициатором звонка была российская сторона. Беседа лидеров двух держав продолжалась два с половиной часа. Ее главная тема — урегулирование украинского конфликта. В частности, президенты затронули потенциальные поставки Киеву американских ракет Tomahawk.

Глава Белого дома охарактеризовал прошедший разговор с президентом РФ продуктивным. Также Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным. Она может пройти в Будапеште в течение двух недель.

