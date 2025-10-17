ЕС и Зеленский будут «рыдать в подушки» после встречи Путина и Трампа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Выбор столицы Венгрии в качестве площадки для переговоров не случаен.

Как на ЕС отразится встреча Путина и Трампа

Фото: Reuters/Alina Smutko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЕС и Зеленский будут крайне недовольны итогами встречи Путина и Трампа

Лидеры Европейского союза и глава киевского режима Владимир Зеленский будут крайне недовольны результатами будущей встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд. Об этом сообщает Daily Mail.

«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — заявил Прауд в соцсети X, комментируя анонс переговоров двух президентов.

По словам дипломата, именно Будапешт стал единственным городом Европы, где могла бы состояться встреча лидеров России и США. Он подчеркнул, что выбор столицы Венгрии не случаен, ведь именно здесь сейчас сосредоточено внимание международных посредников.

Разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября и длился около двух часов. Американский политик заявил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс» и сообщил о предстоящей личной встрече с российским коллегой, которая пройдет в Будапеште.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что именно Трамп первым предложил провести саммит в Венгрии, а Владимир Путин поддержал эту инициативу. По мнению экспертов, предстоящая встреча может стать ключевым событием в международной политике и изменить расстановку сил в Европе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
МВД раскрыло схему мошенничества под видом обслуживания газового оборудования
11:00
Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа на песню Григория Лепса и SHAMAN
10:53
Ваза с чердака оказалась реликвией династии Мин и ушла с молотка за 14 млн рублей
10:43
Трамп пообедает с Зеленским и улетит
10:40
Влиятельный миллиардер назвал имя Антихриста и заявил, что конец света начался
10:24
Силы ПВО России перехватили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ за ночь

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео