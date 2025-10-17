МВД раскрыло схему мошенничества под видом обслуживания газового оборудования

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Злоумышленники придумали новый способ выманивать деньги у граждан.

Новая схема мошенничества с газовым обслуживанием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В МВД России предупредили о появлении новой схемы телефонного мошенничества, связанной с оформлением договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

По данным МВД, аферисты действуют под предлогом изменений в законодательстве, вступивших в силу в 2023 году. Согласно поправкам, договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования теперь можно заключать только со специализированными организациями. Этим обстоятельством злоумышленники активно пользуются.

Во время звонка неизвестные представляются сотрудниками газовых служб и утверждают, что необходимо перезаключить договор. Для убедительности они называют «номер талона» и предлагают подтвердить его на сайте, который на деле оказывается фишинговым. После ввода контактных данных на экране появляется уведомление о якобы отправленном СМС, а затем мошенники звонят повторно и просят продиктовать полученный код.

Далее схема развивается по привычному сценарию: в дело вступают «представители полиции» или «служб безопасности», которые сообщают о якобы угрозе утраты средств и убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

В МВД настоятельно рекомендуют гражданам не вступать в диалог с неизвестными лицами, не переходить по сомнительным ссылкам и при любых подозрительных звонках обращаться в полицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Медбрат уверовал в высшие силы из-за вернувшегося из мертвых пациента
12:26
Путин после разговора с Трампом проинформировал Совбез о содержании беседы
12:11
В Челябинской области найден загадочно пропавший дальнобойщик из Чебоксар
12:02
Ботокс с побочкой: как уколы красоты уродуют лицо и губят здоровье
11:57
У двухлетней туристки случился отек мозга после купания в бассейне
11:41
Труханов: у жены главы Одесской ОВА Кипера есть гражданство России

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео