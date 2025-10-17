МВД раскрыло схему мошенничества под видом обслуживания газового оборудования

В МВД России предупредили о появлении новой схемы телефонного мошенничества, связанной с оформлением договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

По данным МВД, аферисты действуют под предлогом изменений в законодательстве, вступивших в силу в 2023 году. Согласно поправкам, договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования теперь можно заключать только со специализированными организациями. Этим обстоятельством злоумышленники активно пользуются.

Во время звонка неизвестные представляются сотрудниками газовых служб и утверждают, что необходимо перезаключить договор. Для убедительности они называют «номер талона» и предлагают подтвердить его на сайте, который на деле оказывается фишинговым. После ввода контактных данных на экране появляется уведомление о якобы отправленном СМС, а затем мошенники звонят повторно и просят продиктовать полученный код.

Далее схема развивается по привычному сценарию: в дело вступают «представители полиции» или «служб безопасности», которые сообщают о якобы угрозе утраты средств и убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

В МВД настоятельно рекомендуют гражданам не вступать в диалог с неизвестными лицами, не переходить по сомнительным ссылкам и при любых подозрительных звонках обращаться в полицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.