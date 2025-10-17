В Челябинской области найден загадочно пропавший дальнобойщик из Чебоксар

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Его искали почти два месяца — с дронами, собаками и десятками волонтеров.

Что с пропавшим в Челябинской области дальнобойщиком

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Челябинской области найден дальнобойщик из Чебоксар

Дальнобойщика, пропавшего после ДТП на трассе под Усть-Катавом в Челябинской области, нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Чебоксар, 44-летний Евгения Кудряшов, исчез 18 августа 2025 года при загадочных обстоятельствах. В тот день он ехал из Чувашии в Москву на грузовике Shacman с товаром, но из-за сильного ливня не справился с управлением и слетел в кювет на трассе М-5 «Урал» между Юрюзанью и Усть-Катавом.

Когда на место прибыли правоохранительные органы, фуру обнаружили разбитой, но самого водителя нигде не было. Его искали почти два месяца — с дронами, собаками и десятками волонтеров. Супруга не исключала, что Евгения могли похитить.

Поисковики 15 октября сообщили трагическую новость: мужчину нашли мертвым. По данным URA.RU, Евгения нашел в лесу, в нескольких километрах от места аварии, местный охотник. Также уточняется, что признаков насилия не обнаружено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Медбрат уверовал в высшие силы из-за вернувшегося из мертвых пациента
12:26
Путин после разговора с Трампом проинформировал Совбез о содержании беседы
12:11
В Челябинской области найден загадочно пропавший дальнобойщик из Чебоксар
12:02
Ботокс с побочкой: как уколы красоты уродуют лицо и губят здоровье
11:57
У двухлетней туристки случился отек мозга после купания в бассейне
11:41
Труханов: у жены главы Одесской ОВА Кипера есть гражданство России

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео