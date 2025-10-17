В Челябинской области найден загадочно пропавший дальнобойщик из Чебоксар

В Челябинской области найден дальнобойщик из Чебоксар

Дальнобойщика, пропавшего после ДТП на трассе под Усть-Катавом в Челябинской области, нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Чебоксар, 44-летний Евгения Кудряшов, исчез 18 августа 2025 года при загадочных обстоятельствах. В тот день он ехал из Чувашии в Москву на грузовике Shacman с товаром, но из-за сильного ливня не справился с управлением и слетел в кювет на трассе М-5 «Урал» между Юрюзанью и Усть-Катавом.

Когда на место прибыли правоохранительные органы, фуру обнаружили разбитой, но самого водителя нигде не было. Его искали почти два месяца — с дронами, собаками и десятками волонтеров. Супруга не исключала, что Евгения могли похитить.

Поисковики 15 октября сообщили трагическую новость: мужчину нашли мертвым. По данным URA.RU, Евгения нашел в лесу, в нескольких километрах от места аварии, местный охотник. Также уточняется, что признаков насилия не обнаружено.

