Певица с иронией прокомментировала поведение мужчины.

Новый ухажер Анны Седоковой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Анна Седокова показала переписку с настойчивым поклонником

Певица Анна Седокова опубликовала в своем блоге переписку с поклонником, который активно предлагал ей встретиться и обещал дорогие презенты. Об этом сообщает Super.

Мужчина в сообщениях писал о желании сделать артистке щедрые подарки, среди которых были элитные сумки от Louis Vuitton и крупные суммы денег.

Артистка отреагировала на настойчивость ухажера с юмором.

«Не, ну хорош, да? Но я не могу! У меня еще Феллини не смотрен!» — написала она.

Ранее Седокова показывала в сторис снимки роскошных букетов из красных роз, но не уточнила, кто подарил их. Поклонники сразу начали гадать, не связан ли этот ухажер с теми цветами, и заподозрили, что у звезды может быть новый роман.

На премии рестораторов «Плавно» Анна появилась в компании мужчины, которого журналисты опознали как Андрея Гавриленко — первого заместителя директора фонда «Инносоциум». Однако Гавриленко заявил, что они с певицей лишь друзья и знакомы давно.

