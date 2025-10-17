Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио расскажут об официальном месте их встречи в рамках российско-американского саммита позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос 5-tv.ru в ходе брифинга.

«Рубио и Лавров будут договариваться, и сами об этом расскажут», — отметил он.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто передавал, что Рубио и Лавров переговорят по телефону вечером в пятницу, 17 октября.

К тому же Сийярто рассказывал о начавшемся разговоре между премьером Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным. При этом Орбан сообщал, что переговорил с президентом США Дональдом Трампом накануне. Он добавил, что поручил создать оргкомитет по подготовке саммита Россия — США.

Сам Трамп, 16 октября, рассказал о будущей встрече с Путиным в Венгрии и назвал прошедший телефонный разговор с президентом РФ продуктивным. Он заявил, что надеется на проведение саммит в течение двух недель.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп допустил введение дополнительных санкций против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.