Трамп допустил введение дополнительных санкций против России

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

Встреча американского и российского лидеров может состояться в течение двух недель.

Трамп о дополнительных санкциях против России

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп сообщил 16 октября в беседе с журналистами, что не возражает против введения новых санкций против России, однако считает, что в настоящий момент время для этого может быть не самым подходящим.

«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть неподходящее для этого время», — заявил президент США, комментируя высказывание лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна, который подчеркнул необходимость введения новых санкций против России.

Трамп также заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к мирному урегулированию.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель, соответствующее заявление сделал президент США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «уже договариваются о контактах» российской и американской стороны, добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Венгрии. Президенты России и США провели длительный и содержательный разговор по телефону. Они обсудили украинский кризис, «великое» урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, а также наметили ряд встреч. Трамп сообщил, что представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе, а следом за этим событием состоится и его встреча с Путиным.

Дональд Трамп также добавил, что 17 октября у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, он обсудит сегодняшний телефонный разговор с украинским коллегой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:48
«У меня есть половинка»: Юлия Пересильд подтвердила новые отношения
1:29
Ловушка для здоровья: как употребление БАДов и добавок вредят организму
1:10
«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
0:52
Телефонный разговор Путина и Трампа: главное
0:31
SHAMAN исполнил песню «Я русский» с Никитой Осиным на его первом сольном концерте
0:19
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео