Девочка из Китая оплакивала поврежденного робота с ИИ

Эфирная новость 39 0

Нейросеть поняла, что произошло, и повела себя непредсказуемо.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ren Pengfei; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новую волну дискуссий об опасности искусственного интеллекта вызвало видео из Китая. На нем маленькая девочка рыдает, прощаясь со своим роботом-учителем, которого она уронила на пол. Ужас ситуации в том, что нейросеть поняла суть происходящего и вместо совета отнести гаджет в ремонт или купить новый, разыграла целую драму.

Этот ролик набрал сотни миллионов просмотров. Удивляет позиция родителей девочки, которые решили после всего произошедшего резко сократить доступ ребенка к нейросетям.

Ранее 5-tv.ru писал, что ИИ усложняет определение ответственных за медицинские ошибки.

Разработка инструментов ИИ для медицины идет быстрыми темпами: создаются системы для интерпретации медицинских сканирований, постановки диагнозов, а также для управления больницами — от оптимизации коек до решения проблем с цепочками поставок. Несмотря на потенциальную пользу технологий, специалисты отмечают, что есть значительные риски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Мужчина уступил неверную жену любовнику за корову: «Береги ее»
17:21
Черногория планирует ввести визы для российских туристов
16:55
В Новосибирске два мальчика провалились под лед озера и погибли
16:46
«Спасибо. Хорошего вечера!»: дебютант снял фильм по сценарию Паулины Андреевой
16:42
Путин поздравил журналистов агентства Russia Today с 20-летием вещания
16:39
Собянин: завершены проекты благоустройства в районах Куркино и Хорошево-Мневники

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа на песню Григория Лепса и SHAMAN
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео