Рынок под давлением: почему США сняли санкции с российской нефти

Экономист Юшков: США готовы пойти на все, лишь бы избежать дефицита топлива

Даже после того, как США сняли ограничения с российской нефти, основными покупателями топлива у РФ все равно останутся Индия и Китай. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Юшков.

Дефицит нефти на мировом рынке нарастает из-за перекрытия Ормузского пролива. На фоне этого США были вынуждены на некоторое время снять с РФ ряд санкций. Но что за этим стоит конкретно — еще предстоит разбираться.

«Если имеется в виду, что разрешено теперь будет и в Соединенные Штаты торговать, то, конечно, какие-то объемы могут уйти и в США, но на самом деле здесь объемы подобные ограничены, потому что когда-то мы действительно очень много поставляли в Соединенные Штаты и до 2022 года занимали, как правило, третье место после Канады и Мексики, иногда Мексику даже обгоняя. Но тогда мы замещали Венесуэлу, потому что в Венесуэле было запрещено американским компаниям приобретать нефть и нефтепродукты», — сказал Юшков.

Эксперт отметил, что сейчас ситуация изменилась. США выводят санкции из-под Венесуэлы и активно закупают ее нефть. Поэтому, скорее всего, Россия сохранит просто те рынки, которые и так были. Это, прежде всего, Индия и Китай.

При этом, если в Соединенных Штатах возникнет жесткий дефицит нефти, то не исключено, что они купят ее у России.

«И тогда вполне может пойти российский рост на американский рынок и российские нефтепродукты. Наши рынки основные все равно останутся в Азии, это Индия, Китай, но какие-то объемы могут и до Соединенных Штатов дойти, и США сделают все, лишь бы избежать дефицита топлива на своем рынке», — сказал эксперт.

