Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Президент США прокомментировал отношения с председателем КНР.

Где Трамп и Си Цзиньпин встретятся через пару недель

Фото: www.globallookpress.com/Guenter Fischer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретятся через пару недель в Южной Корее. Об этом заявил американский лидер в интервью Fox News.

По словам Трампа, у США все будет хорошо в отношениях с КНР при условии заключения справедливого соглашения.

К тому же он добавил, что сам хорошо ладит с лидером КНР. Президент Соединенных Штатов охарактеризовал Си Цзиньпина как сильного лидера и удивительного человека. К тому же он подчеркнул, что про жизнь председателя КНР можно снять отличный фильм.

Ранее США со своей стороны предложили Китаю переговорить по телефону после сообщений о новых пошлинах Пекина, но китайская сторона отложила этот диалог. К тому же американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Трамп готов на «разумный подход» в торговых переговорах с Китаем, если Пекин начнет действовать тем же образом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп высказался о ситуации вокруг торговых разногласий между США и Китаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Мужчина уступил неверную жену любовнику за корову: «Береги ее»
17:21
Черногория планирует ввести визы для российских туристов
16:55
В Новосибирске два мальчика провалились под лед озера и погибли
16:46
«Спасибо. Хорошего вечера!»: дебютант снял фильм по сценарию Паулины Андреевой
16:42
Путин поздравил журналистов агентства Russia Today с 20-летием вещания
16:39
Собянин: завершены проекты благоустройства в районах Куркино и Хорошево-Мневники

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа на песню Григория Лепса и SHAMAN
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео