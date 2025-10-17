В Новосибирске два мальчика провалились под лед озера и погибли

В Новосибирске 16 октября два подростка провалились под лед озера и погибли. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы города.

По данным ведомства, трагедия произошла в Дзержинском районе у дома 21 по улице Левитина. Два мальчика 12 и 13 лет решили пройтись по поверхности озера, покрытой тонким льдом, но не удержались — лед проломился, и дети оказались в ледяной воде. Спасти их не удалось.

Сотрудники экстренных служб напомнили родителям о необходимости регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасности у водоемов, особенно в переходный сезон, когда лед еще не окреп.

Ранее на реке Оленек в Якутии произошла трагедия — снегоход с четырьмя мужчинами ушел под лед. Два человека погибли, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

По информации ведомства, группа ехала на снегоходе «Буран» по замерзшей поверхности реки. На расстоянии около 80 метров от берега лед оказался непрочным и проломился под весом техники.

Двум мужчинам удалось выбраться на берег своими силами, еще двоих начали искать спасатели. В операции участвовали десять специалистов. Несмотря на все предпринятые меры, оставшихся мужчин спасти не удалось.

