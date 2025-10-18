«В понедельник — домой»: дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности о состоянии матери

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 27 0

Народную артистку РСФСР госпитализировали 10 октября.

Почему Федосееву-Шукшину госпитализировали в больницу

Фото: www.globallookpress.com/ Photoagency Interpress

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки после операции

Народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной коронарографию — рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца — в столичной клинике. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина, в ходе беседы с РИА Новости.

По словам Шукшиной-младшей, процедура прошла успешно: 87-летняя актриса чувствует себя хорошо и в понедельник будет выписана из медицинского учреждения.

«Рентгенографическое контрастное исследование или кратко — коронарография. Это проверка сосудов на предмет сужения. Все хорошо, все показатели были положительные, все одобрили и все прекрасно закончилось. Отдыхаем, в понедельник — домой», — уточнила дочь звезды фильма «Калина Красная».

Уточняется, что госпитализация Федосеевой-Шукшиной 10 октября была плановая и проходила по рекомендации врачей.

В 2023 году артистка перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. Кроме того, ей установили кардиостимулятор. В сентябре актриса рассказывала, что передала дочери Марии 900 тысяч рублей на свои похороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что проблемы со здоровьем заставили Киркорова сократить количество гастролей.


