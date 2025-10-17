Аферист в Москве купил криптовалюту на фальшивые деньги

Продавец потерял несколько миллионов рублей.

Крупная криптоафера в Москве. Там бизнесмен решил обменять цифровую валюту на рубли.

Сделка прошла в одном из кафе. Продавец перевел покупателю криптовалюту на сумму больше десяти миллионов рублей, а тот взамен оставил сумку с наличными. Вскоре выяснилось, что купюры бутафорские, но аферист уже успел скрыться.

Впрочем, искали его недолго и задержали в ближайшем Подмосковье. На допросе задержанный рассказал, что действовал якобы по заданию неких кураторов. Взамен ему пообещали 10% от суммы. Но и это может оказаться уловкой мошенника, чтобы избежать более серьезного наказания.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники придумали новый способ обмана жителей России.

Мошенники пишут потенциальной жертве от лица кадрового агентства. Лжесотрудники объясняют, что ищут клиентов для своих партнеров и предлагают сотрудничество. Затем с человеком связывается «специалист по работе с криптобиржей» и заставляет скачать особое приложение. Так мошенники получают доступ к деньгам жертвы.

