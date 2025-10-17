Нарышкин: Запад все еще хочет стратегического поражения России

Эфирная новость 28 0

«Партия войны» в Европе не хочет мира на континенте.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О том, кто подливает масла в огонь украинского конфликта, сегодня говорили в Самарканде, где проходит совещание руководителей спецслужб стран СНГ.

Как сказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, в Европе действует «партия войны», которая не хочет мира на континенте. По его словам, Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России. Один из примеров — вопрос о поставке оружия киевскому режиму.

При этом возможную передачу неонацистам крылатых ракет Tomahawk в Москве расценивают как враждебный шаг, который существенно повысит риски мировой безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что позиция России по вопросу передачи американских дальнобойных ракет Tomahawk была ясно изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом напомним пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия усилит войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), если США передаст Tomahawk Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Актриса Наталья Варлей госпитализирована в столичную клинику
20:19
Путин: Россия борется и всегда будет бороться за свой суверенитет
20:10
Женщина выдавала своего сына за больного раком и собирала деньги на лечение
20:04
Сийярто: Венгрия обеспечит безопасность Путина на саммите с Трампом
20:00
Венгерский вопрос: почему для встречи Путина и Трампа предложили именно Будапешт
19:59
«Старых» слушателей не обидим точно»: Тима Белорусских вернулся на сцену

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео