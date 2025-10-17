О том, кто подливает масла в огонь украинского конфликта, сегодня говорили в Самарканде, где проходит совещание руководителей спецслужб стран СНГ.

Как сказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, в Европе действует «партия войны», которая не хочет мира на континенте. По его словам, Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России. Один из примеров — вопрос о поставке оружия киевскому режиму.

При этом возможную передачу неонацистам крылатых ракет Tomahawk в Москве расценивают как враждебный шаг, который существенно повысит риски мировой безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что позиция России по вопросу передачи американских дальнобойных ракет Tomahawk была ясно изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом напомним пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия усилит войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), если США передаст Tomahawk Украине.

