Песков: Путин ясно изложил позицию РФ по поставкам ракет Tomahawk Украине

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Президент России ранее назвал возможную передачу американских дальнобойных ракет Киеву «шантажом и понтами».

Что в России думают о поставках Tomahawk Киеву

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Department of Defense

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Позиция России по вопросу передачи американских дальнобойных ракет Tomahawk была ясно изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным — это не должно вызывать сомнений», — подчеркнул Песков.

Глава государства по итогам визита в Таджикистан заявил журналистам, что Россия усилит войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), если США передаст Tomahawk Украине. Президент также назвал сообщения о поставках ракет Киеву «шантажом и понтами».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что не считает возможную передачу Tomahawk Украине решенным вопросом.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Семеновский считает поставки американских ракет в ВСУ едва ли возможными после конструктивного телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:17
ВС РФ вышли к реке Янчур после освобождения Приволья в Днепропетровской области
14:11
«На полную мощность»: Обран об организации переговоров Путина и Трампа в Будапеште
14:00
Дыхание прерывается: что вреднее для здоровья — вейп или сигареты
13:55
В Кремле призвали не откладывать надолго встречу Путина и Трампа
13:47
Песков: Путин ясно изложил позицию РФ по поставкам ракет Tomahawk Украине
13:40
Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео