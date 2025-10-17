Песков: Путин ясно изложил позицию РФ по поставкам ракет Tomahawk Украине

Позиция России по вопросу передачи американских дальнобойных ракет Tomahawk была ясно изложена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным — это не должно вызывать сомнений», — подчеркнул Песков.

Глава государства по итогам визита в Таджикистан заявил журналистам, что Россия усилит войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), если США передаст Tomahawk Украине. Президент также назвал сообщения о поставках ракет Киеву «шантажом и понтами».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что не считает возможную передачу Tomahawk Украине решенным вопросом.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Семеновский считает поставки американских ракет в ВСУ едва ли возможными после конструктивного телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.