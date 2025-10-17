«Старых» слушателей не обидим точно»: Тима Белорусских вернулся на сцену

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 32 0

Артист намерен работать в новом стиле, но уверен, что давним фанатам это понравится.

Тима Белорусских о новом музыкальном стиле — видео

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Тима Белорусских будет выпускать песни в новом стиле

Певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) будет работать в новом музыкальном стиле, но не сомневается, что давним фанатам это понравится. Об этом исполнитель хита «Мокрые кросы» рассказал на фестивале «Новое Радио Движ» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Композиций много с разными артистами <…> с разных музыкальных миров <…> посмотрим, что выйдет. Я думаю, слушателей, которые ждут старую музыку в старом стиле, скажем так, не обидим точно», — поделился артист, отвечая на вопрос корреспондента о том, какие хиты ждать от него в будущем и в каких жанрах он планирует работать дальше.

Несколько лет Тима Белорусских не появлялся в медиапространстве. В апреле 2021 года в Минске, родном городе артиста, его приговорили к двум годам «домашней химии» по уголовному делу о покупке, хранении и употреблении наркотических средств.

«Домашняя химия» в Белоруссии подразумевает нахождение осужденного дома и соблюдение ряда правил: в частности, нельзя употреблять алкоголь, выходить из дома по вечерам и выезжать в другой населенный пункт.

