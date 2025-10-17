Корональная дыра на Солнце грозит Земле магнитными бурями в эти выходные

Повлияют ли выбросы плазмы на метеочувствительных людей?
Фото: 5-tv.ru
Заметно увеличившаяся корональная дыра на Солнце может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле и вызвать слабые магнитные бури 18 и 19 октября. Об этом сообщили Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН в Telegram.
«Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, все же усложнит геомагнитную обстановку на этих выходных», — говорится в публикации.
Дыра появилась на Солнце около четырех месяцев назад, но тогда ее влияние на Землю было минимальным. Сейчас объект расширился, и поток солнечного ветра способен достигнуть планеты.
Корональные дыры — одни из самых долгоживущих объектов на Солнце. При полном обороте светила вокруг оси за примерно 27 дней дыры обращаются к Земле. Ранее дыра находилась выше экватора, и поток плазмы проходил мимо планеты. Сейчас объект расширился вниз, и Земля окажется в зоне воздействия.
Ученые отметили, что дыра имеет относительно небольшой размер, поэтому влияние на здоровье метеочувствительных людей будет слабым. Зато наблюдателям полярных сияний есть надежда, что всплески активности Солнца позволят увидеть их в эти выходные.
