«У нас будет малыш»: взломавшие аккаунт Бородиной мошенники заявили о ее беременности

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 64 0

Теперь телеведущая пьет магний и разгребает поздравления от знакомых.

Беременна ли Ксения Бородина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взломавшие аккаунт Ксении Бородиной мошенники заявили о ее беременности

Аккаунт телеведущей Ксении Бородиной в соцсетях взломали мошенники. Об этом заявила сама Бородина в своем Telegram-канале.

Злоумышленники стали публиковать от имени телеведущей контент. Сначала была опубликована сторис, где Бородина якобы обещала сообщить кое-что интересное. Вскоре в ее личном блоге появился пост с фотографиями. На них была изображена Ксения Бородина вместе с ее мужем Николаем Сердюковым. На одном из фото на телеведущей было надето светлое платье, но, самое главное, — на снимке она беременна.

«У нас с Николаем будет малыш», — было написано в посте.

Подписчики, коллеги и друзья ведущей принялись уже поздравлять семью с предстоящим пополнением, но Бородина вдруг ошарашила всех другим заявлением: ее аккаунт взломали мошенники.

Таким образом злоумышленники хотели привлечь максимальное внимание к публикации и даже оставили некую ссылку в описании профиля. Бородина призвала поклонников в Telegram-канале не переходить по ссылкам в ее профиле.

«Друзья! Внимание! Важная информация! Мой аккаунт взломан! Прошу вас до моего официального видеообращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством моего аккаунта!» — написала Бородина.

Как сказала ведущая, она не сошла с ума из-за всей этой ситуации только потому что принимает «качественный магний».

Бородина в это время пьет магний и разгребает поздравления с «прибавлением» от знакомых.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ольгу Бузову страшат походы к психологу. Артистка считает, что ей не подходят общепринятые методы борьбы с тревогами и печалями.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
18:59
«Тревожный сигнал»: в Иране проснулся спавший 700 тысяч лет «зомби-вулкан»
18:52
«Крестоносец» из Уфы рассказал, почему ударил пассажира в автобусе
18:46
«Тема требует исследования»: Евгений Ткачук назвал главный грех русского народа
18:39
Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова
18:37
Взрыв произошел в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео