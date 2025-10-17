«Начинает ковырять»: Ольга Бузова объяснила, чем ее страшат походы к психологу
Артистка считает, что ей не подходят общепринятые методы борьбы с тревогами и печалями.
Фото, видео: 5-tv.ru
Певица Бузова не пользуется услугами психологов: Погружают в состояние депрессии
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не прибегает к помощи психологов в трудные моменты жизни. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru в эксклюзивном интервью на презентации ее новой песни и клипа «Не надо». По словам звезды, ее опыт общения со специалистами по ментальному здоровью — только негативный. Каждый раз подобная встреча только усугубляла ситуацию.
«Я не хожу к психологу. Вы знаете, я об этом говорила неоднократно, потому что ни один психолог не подскажет, как мне правильно жить. Психолог начинает все ковырять, расковыривать и еще больше тебя, меня лично, погружает в состояние депрессии. А я напоминаю, что мы отменяем сегодня депрессию», — сообщила Бузова.
Знаменитости 39 лет, и она все еще находится в поиске своего счастья. В 2016 году она пережила болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, впоследствии обвиняла бывшего в изменах и называла домашним тираном. Как признавалась артистка, скандальное расставание заставило ее горстями пить успокоительные средства.
Аналогичные проблемы Бузова переживала после разрыва с блогером Давидом Манукяном. Пару истерик фанатам звезды довелось увидеть в социальных сетях — она плакала и призывала блокировать его аккаунт, чтобы отомстить за случившуюся с ней несправедливость. В интервью Ксении Бородиной в 2021-м певица сказала, что пыталась найти поддержку у психолога в критические моменты, но не нашла.
«Когда я умирала, психологи мне не помогли. Я сидела, плакала, мне было плохо, а психолог говорил, что я сама виновата, сама выбираю страдать. С тех пор я с психологами не работаю», — заявила она.
С тех пор с жизненными неурядицами и драмами Ольга Бузова борется в окружении близких. Ее опорой являются мама и сестра, а также лучшие подруги.
Ранее, писал 5-tv.ru, Бузова сообщила, что готова снова устроить девичник, надеть белое платье и отправиться под венец.
