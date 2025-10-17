В Карелии автобус с бывшими заключенными попал в ДТП

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Госпитализировано 13 человек.

В Карелии автобус заключенными попал в ДТП

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автобус с бывшими заключенными попал в ДТП по пути из Петрозаводска

Автобус, перевозивший заключенных из Петрозаводска в Санкт-Петербург, попал в ДТП. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации источника, в автобусе находились освободившиеся из исправительных колоний, которые подписали контракт с Министерством обороны и направлялись в зону СВО.

Транспорт следовал в поселок Каменка Ленинградской области, и в какой-то момент произошло столкновение микроавтобуса, грузовика и «Газели». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола» отметили, что грузовой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил военный микроавтобус.

Уточняется, что в результате дорожного происшествия госпитализировано 13 человек. Многие пострадавшие получили серьезные травмы головы, ушибы тела, переломы рук и ног. Среди пострадавших также водители «Газели» и грузового автомобиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на в двух дорожно-транспортных происшествиях с участием 15 машин на Остафьевском шоссе в Новомосковском административном округе пострадали два человека. По предварительной информации, причина ДТП могла заключаться в гололеде на проезжей части дороги, который образовался после ночных заморозков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
18:59
«Тревожный сигнал»: в Иране проснулся спавший 700 тысяч лет «зомби-вулкан»
18:52
«Крестоносец» из Уфы рассказал, почему ударил пассажира в автобусе
18:46
«Тема требует исследования»: Евгений Ткачук назвал главный грех русского народа
18:39
Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова
18:37
Взрыв произошел в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео