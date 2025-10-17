Белый дом сообщил о возможном участии Зеленского в переговорах Путина и Трампа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 90 0

В резиденции президента США надеются, что лидер киевского режима будет присутствовать на встрече.

Зеленский примет участие в переговорах Путина и Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Белый дом допускает возможность участия лидера киевского режима Владимира Зеленского на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщила корреспондент CBS Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«Все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры. По словам президента Трампа, они состоятся через пару недель в столице Венгрии, Будапеште», — сказала корреспондент.

По словам Кордес, она уточняла у Левитт условия, которые Владимир Путин поставил для встречи с Зеленским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с серией дипломатических провалов во время своего визита в Вашингтон. Визит лидера киевского режима в американскую столицу не был отмечен официальной встречей со стороны администрации США.

