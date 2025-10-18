Дмитриев: Россия и США начали переговоры по тоннелю между Аляской и РФ

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

Международный проект возможно завершить менее чем за восемь лет.

Россия и США начала переговоры о прямом туннеле до Аляски

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что между Россией и США стартовали переговоры о строительстве прямого туннеля между странами. Об этом он написал в личном блоге в соцсети X.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заверил, что возведение туннеля Россия-Аляска через Берингов пролив можно завершить менее чем за восемь лет, при этом итоговая стоимость проекта не превысит восьми миллиардов долларов.

По словам Дмитриева, туннель, который проходит через железную дорогу и грузовой транспорт, станет началом совместного пути двух стран по разработке ресурсов. Кроме того, российско-американские проекты создадут рабочие места и будут стимулировать экономику.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не понравилась  идея создания тоннеля из России на Аляску. Об этом он заявил Трампу во время их переговоров в Белом доме. Президент США же назвал этот проект интересным и перспективным. 

