«Спасибо» от организма: какие продукты богаты омега-3

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 47 0

Жирные кислоты помогают в регулировке холестерина в организме, а также повышают чувствительность клеток к инсулину.

Какие продукты содержат омега-3

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эндокринолог Калошина: лосось является лидером по количеству омега-3

Богаты на содержание омега-3 жирных кислот такие продукты, как рыба (лосось, скумбрия, сельдь), рыжиковое и льняное масла, грецкие орехи и семена чиа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

По словам эксперта, номером один является лосось, который в 100 граммах продукта содержит от полутора до двух с половиной граммов омеги-3 в чистом виде, что перекрывает суточную норму потребления жирных кислот.

Эндокринолог также рассказала и о пользе омега-3 жирных кислот для организма человека. Этот вид кислот помогает иммунным клеткам и регулировке баланса хорошего и плохого холестерина, снижает воспаления, а также повышает чувствительность клеток к инсулину.

Еще немного о пользе омега-3:

Жирные кислоты очищают и делают стенки кровеносных сосудов эластичными, замедляют процессы старения, эффективно подавляют чувство голода, помогают в сжигании избыточного жира за счет ускорения обмена веществ.

Кроме того, продукты с содержанием жирных кислот улучшают когнитивные функции, снижают риск отслоения сетчатки и других офтальмологических заболеваний, вырабатывают гормон радости — серотонин и подавляют синтез гормона стресса — кортизола.

Помимо лосося, скумбрии и сельди, омега-3 содержится в мидиях, креветках, устрицах, печени трески и икре. Также жирные кислоты есть в растительных маслах, брюссельской и цветной капусте, шпинате, фасоли, сое, чечевице и горохе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пользе зеленой редьки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:03
Прессек Белого дома грубо ответила журналисту на вопрос о саммите РФ и США
9:44
«Это ошибка с самого начала»: отец Илона Маска обрушился с критикой на Евросоюз
9:28
ФСБ рассекретила свидетельства о зверствах в немецких лагерях в Константиновке
9:12
«Спасибо» от организма: какие продукты богаты омега-3
8:56
Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским
8:41
Силы ПВО Росси за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник

Сейчас читают

«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео