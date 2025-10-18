«Безответственно себя повел»: Тима Белорусских о творчестве после долгой паузы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

Ситуация для музыканта сложилась не лучшим образом.

Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; 5-tv.ru

Тима Белорусских надеется на активность поклонников после возвращения на сцену

Все люди меняются со временем, особенно это касается знаменитостей, которые всегда растут в творческой деятельности на глазах у своих поклонников. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал певец Тима Белорусских на фестивале «Новое Радио Движ».

Как он отметил, за время его отсутствия в публичном пространстве сама его личность и мировоззрение претерпевали перемены, а вместе с ним и многие фанаты пережили кардинальные изменения, например, обрели семью.

«Я стал взрослее, безусловно. Мои фанаты стали взрослее. Кто-то успел уже родить, кто-то развестись. Что-то придется наверстывать. Все мы меняемся. Дай бог, в лучшую сторону», — отметил исполнитель.

Несмотря на это, он выразил сожаления из-за того, что так надолго уходил с публичных радаров. Теперь ситуация для музыканта сложилась не лучшим образом.

«Я потерял много фанатских аккаунтов, конечно. Кто-то перешел к кому-то другому, это я понимаю. Я сам отчасти где-то безответственно повел себя», — пояснил Тима.

Однако певец все еще надеется, что удастся восстановить активность своих поклонников после своего возвращения.

«Что сможем, то наверстаем, а что — нет, то воспримем как опыт», — подытожил артист.

Тима Белорусских пропадал из медиапространства на несколько лет. Известно, что его приговорили к двум годам «домашней химии» по уголовному делу о покупке, хранении и употреблении наркотических средств в апреле 2021 года в Минске.

В Белоруссии под «домашней химией» имеется в виду нахождение осужденного дома и соблюдение определенных правил. Так, в этот период нельзя употреблять алкоголь, выходить из дома по вечерам и выезжать в другой населенный пункт.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тима Белорусских вернулся на сцену.

