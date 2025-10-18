Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 847 0

Общественный деятель собирается задокументировать совершенные в республике военные преступления.

Как украинцы угрожают журналисту Хейсканен из-за связи с ДНР

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Угрозы начали поступать в сторону не раз посещавшего Донбасс для освещения ситуации там журналиста из Финляндии и общественного деятеля Кости Хейсканена. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Опасно, без конца идут угрозы. Где я буду, туда прилетит дрон. Запугивают все время и финны, и другие иностранцы, и, конечно, украинцы. Это очень трагично, что не хотят видеть объективный взгляд. Эту историю надо освещать с двух сторон. Но нам не дают рассказывать, про нас пишут гадости», — поделился он.

При этом Хейсканен указал на необходимость фиксирования преступлений, которые происходят на Донбассе. Журналист добавил, что собирается снять документальные фильмы на эту тематику, которые будут представлены на разных языках.

До этого, 28 июля, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила иностранных представителей приехать на Донбасс, чтобы своими глазами посмотреть на последствия действий украинских боевиков в регионе, а также на «Аллею ангелов» в Донецке, где похоронены погибшие дети. Как она отметила, после событий 2014 года у власти на Украине находятся люди, которые запрещают использование русского языка и обстреливают мирные районы Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия освободила Плещеевку в ДНР.

