Ульянов: срок резолюции 2231 Совета Безопасности ООН истекает 18 октября

Установленный резолюцией 2231 десятилетний срок со дня принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) истекает 18 октября. Об этом сообщил Михаил Ульянов, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене.

По словам Ульянова, западные страны спровоцировали непростую обстановку вокруг Ирана, применив механизм «снэпбэк». Он напомнил, что 18 октября истекает срок действия как самой ядерной сделки, так и одобрившей ее резолюции Совбеза ООН 2231.

«Самое важное, что стоит отметить, это то, что <…> прекращается действие ядерной сделки, срок истечет, и прекратит действие резолюция Совета безопасности ООН 2231, которая эту сделку ядерную одобрила 10 лет назад», — подчеркнул постпред РФ.

Кроме того, Ульянов добавил, что Россия обратилась к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси с предложением оказать содействие в вопросе восстановления Запорожской АЭС.

«Мы подтвердили гарантии безопасности и, в принципе, готовы приступить к работе (восстановлению электроснабжения — Прим. Ред.) уже завтра. Но здесь требуется, чтобы украинцы подтвердили, что в хронологическом порядке их прежние гарантии продолжают действовать», — сказал Ульянов.

Постпред также отметил, что во время работ на месте могут присутствовать представители секретариата МАГАТЭ, так как это будет служить дополнительной гарантией, что не будет обстрелов ремонтников с украинской стороны.

Сотрудничество России и МАГАТЭ, по словам Ульянова, находится на высоком уровне и развивается в положительном ключе. Он также сообщил, что в ближайший месяц планируется встреча Рафаэля Гросси с российской делегацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий Запорожской АЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.