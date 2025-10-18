Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи

Мария Гоманюк
Есть опасность возникновения смерчей и схода селей с гор.

Когда начнется шторм на территории Сочи

Фото: ©РИА Новости/Игорь Онучин

Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи в период 19–20 октября

Штормовое предупреждение объявили в Сочи в связи с наступающей непогодой. Об этом сообщили в МЧС региона.

В источнике указали, что днем 19 октября и в течение суток 20 октября на территории Сочи и около образовательного центра «Сириус» метеорологи спрогнозировали сильные дожди и ливни. Эти явления также буду сопровождаться грозами, градом вместе с шквалистым ветром, достигающим 18 м/с.

Помимо это, синоптиками указывалось на имеющуюся опасность возникновения смерчей над морем, а именно на участке Магри — село Веселое. При этом в горах возможно схождение селей, чего особенно следует опасаться водителям. К тому же на реках и в море возможен подъемы уровня воды. Он вероятен в отдельных местах с превышением неблагоприятных отметок.

Жителей и гостей города Сочи предупредили о незащищенности отдыха у прибрежных зон. Им сообщили о нежелательной парковке под деревьями и рекламными конструкциями.

Ранее, писал 5-tv.ru, юг Китая накрыл разрушительный тайфун.

