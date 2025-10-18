«Мне вообще повезло»: Александр Панайотов рассказал об отношениях с супругой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 41 0

Жена артиста также выполняет обязанности его концертного директора.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Панайотов считает, что ему повезло с супругой

Российский певец и композитор Александр Панайотов считает, что огонь в семье сохраняется кем-то свыше. Своими мыслями артист поделился на фестивале «Белая трость» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Это все, наверное, сохраняется как-то или кем-то свыше», — отметил Панайотов, отвечая на вопрос о том, как они с супругой сохраняют огонь в семье.

По словам артиста, несмотря на то, что его супруга Екатерина также является его концертным директором, они стараются совмещать работу и личную жизнь, за счет этого в их семье царит гармония.

«Мне вообще повезло, я считаю, очень здорово, когда два в одном и удается совмещать, потому что это такая очень нервная профессия, и не все выдерживают, а мы как-то на одной волне и <…> научились с этим справляться очень легко», — говорит Александр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Марк Тишман задумался о создании семьи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

19:45
Ставшая третий раз мамой Регина Тодоренко поделилась снимком в купальнике
19:21
«Готовим документы для суда»: Аллегрову и Крутого обвинили в плагиате песни
19:17
«Будь хорошим человеком!» — рэпер HammAli впервые стал отцом
19:04
Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи
18:57
«Мне вообще повезло»: Александр Панайотов рассказал об отношениях с супругой
18:20
В Арзамасе госпитализировали 15 школьников из-за кишечной инфекции

Сейчас читают

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео