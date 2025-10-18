«Мне вообще повезло»: Александр Панайотов рассказал об отношениях с супругой

Александр Панайотов считает, что ему повезло с супругой

Российский певец и композитор Александр Панайотов считает, что огонь в семье сохраняется кем-то свыше. Своими мыслями артист поделился на фестивале «Белая трость» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Это все, наверное, сохраняется как-то или кем-то свыше», — отметил Панайотов, отвечая на вопрос о том, как они с супругой сохраняют огонь в семье.

По словам артиста, несмотря на то, что его супруга Екатерина также является его концертным директором, они стараются совмещать работу и личную жизнь, за счет этого в их семье царит гармония.

«Мне вообще повезло, я считаю, очень здорово, когда два в одном и удается совмещать, потому что это такая очень нервная профессия, и не все выдерживают, а мы как-то на одной волне и <…> научились с этим справляться очень легко», — говорит Александр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Марк Тишман задумался о создании семьи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.