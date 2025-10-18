В Арзамасе госпитализировали 15 школьников из-за кишечной инфекции

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

За помощью обратились 50 человек.

В Арзамасе госпитализировали школьников из-за инфекции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Арзамасе 15 школьников госпитализировали из-за кишечной инфекции. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Уточняется, что всего за помощью обратились 50 человек.

Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в школе «Созвездие» было зарегистрировано восемь случаев заболевания острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников были госпитализированы.

Региональный Роспотребнадзор принял решение закрыть образовательное учреждение на карантин. Школьников перевели на систему дистанционного обучения.

«В четверг несколько ребят одной из школ Арзамаса почувствовали себя плохо. За два дня зафиксировано 50 обращений в лечебные учреждения, в стационаре оставлены 15 человек — дети с состоянием средней тяжести, но все с положительной динамикой и опасности нет. Остальные отпущены на амбулаторное лечение», — написал Пучков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что сейчас проводятся лабораторные исследования проб, а результаты будут известны уже в ближайшие дни. Кроме того, министр образования Нижегородской области отметил, что по итогам проверок будут приняты меры в отношении лиц, допустивших нарушения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что какие факторы способствуют снижению иммунитета осенью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

19:45
Ставшая третий раз мамой Регина Тодоренко поделилась снимком в купальнике
19:21
«Готовим документы для суда»: Аллегрову и Крутого обвинили в плагиате песни
19:17
«Будь хорошим человеком!» — рэпер HammAli впервые стал отцом
19:04
Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи
18:57
«Мне вообще повезло»: Александр Панайотов рассказал об отношениях с супругой
18:20
В Арзамасе госпитализировали 15 школьников из-за кишечной инфекции

Сейчас читают

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео