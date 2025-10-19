Российские парашютисты совершат первый стратосферный прыжок над Южным полюсом

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Это станет продолжением проекта, успешно реализованного в Арктике весной 2024 года.

Кто прыгнет с парашютом над Южным полюсом

Фото: Ольга Кажинская/ТАСС

Российские космонавт Михаил Корниенко и летчик-инструктор Александр Лынник планируют в ноябре совершить первый в мире прыжок с парашютом из стратосферы над Южным полюсом. Об этом они сообщили во время презентации «Арктического проекта», которая состоялась в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает издание IOL.

«Проект для Южного полюса стал продолжением нашего проекта, реализованного на Северном полюсе», — рассказал Корниенко в интервью изданию.

По словам космонавта, нынешняя миссия представляет собой более амбициозную задачу, чем все предыдущие экспедиции.

Ранее, в апреле 2024 года, команда Корниенко и Лынника уже совершила первый стратосферный прыжок над Северным полюсом. Тогда высота полета превысила 10 километров, а скорость падения достигала 300 километров в час. Новый эксперимент, по словам участников, станет логическим продолжением проекта и откроет новые возможности для исследования экстремальных условий в Антарктике.

