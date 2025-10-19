«У меня сильный ангел-хранитель»: Гулькина рассказала о мистическом ДТП

Певица Гулькина: ангел-хранитель спас меня от гибели в ДТП

Мистика реальна, считает Наталия Гулькина. Она высказала свое мнение корреспонденту 5-tv.ru во время премии «Мотивация». По словам певицы, в ее жизни происходили события, которые иначе как чудом не объяснишь.

«Ну конечно, я верю в мистику», — говорит артистка.

Она вспоминает, как однажды вместе с Ритой Уханкиной ехала на гастроли. Рита спала на заднем сиденье, сама Гулькина сидела рядом с водителем.

«У меня в наушниках играла какая-то музыка, и я задремала — время было уже четыре утра. А водитель просто уснул за рулем», — рассказала певица.

Именно в тот момент, говорит Гулькина, произошло нечто необъяснимое. На фоне музыки, под которую она заснула, вдруг прозвучала очень высокая нота — и она резко проснулась.

«Я увидела перед собой не асфальт, а траву — мы уже по траве несемся. Я заверещала так громко, на таких децибелах, что он проснулся и резко дал по тормозам. Мы остановились буквально в сантиметрах от обрыва, внизу была река», — вспоминает Наталья.

После этого певицу начало буквально трясти.

«Такого никогда не ощущала — когда ноги и руки трясутся сами по себе и не слушаются. Я не хочу трястись, а они сами трясутся, колени и руки», — делится она.

Только когда подошла к обрыву и увидела, куда бы они могли улететь, Гулькина осознала, насколько все было серьезно.

«Это был мистический момент. Действительно, я считаю, что у меня очень сильный ангел-хранитель», — говорит артистка.

По ее словам, подобные случаи в жизни происходили не раз.

«Таких моментов очень много, и я о них писала — когда у нас у самолета перекосило двери, мы даже разговаривать не могли, вот такой был свист, забивали окно полотенцами и пледами. Мы летели в это время, и шасси не выпускалось несколько раз. В общем, было очень много всего интересного, приходила какая-то сила на помощь», — добавила певица.

Гулькина также поделилась своими мыслями о будущем фильме про группу «Мираж», который, по ее мнению, обязательно затронет самые драматичные события из истории группы.

«Аварию, которая просто меняет жизнь Татьяны Овсиенко, точно возьмут. Потому что, вы понимаете, киношникам нужны какие темы? Острые, чтобы зритель смотрел», — уверена она.

Страшная авария, о которой идет речь, произошла много лет назад. Тогда Татьяна Овсиенко, будучи солисткой «Миража», ехала на концерт с водителем.

«И в нас врезалась машина…» — вспоминала Овсиенко.

После ДТП певица получила повреждение позвоночника и несколько месяцев провела в больнице. Врачи не верили, что она сможет снова ходить. Однако любовь к сцене помогла ей восстановиться и вернуться на сцену.

«Фильм должен получиться очень хороший», — подытожила Наталия Гулькина.

