«Изменю мир вокруг»: Юлия Высоцкая объяснила значение кино про сильных женщин

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 37 0

Такие образы важны, чтобы взглянуть на себя со стороны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Юлия Высоцкая назвала внутреннюю свободу качеством стойкой женщины

Общественности необходимо кино про сильных женщин. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Юлия Высоцкая на премьере сериала режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

В киноленте актриса воплотила в собирательный образ сильной женщины. Она пояснила, что некоторые дамы, как ее героиня, и в жизни дают себе свободу, чтобы быть собой.

«Нормальная женщина, которая просто дала себе свободу, дала себе право быть такой, какая она есть. И у нее нет рамок», — отметила она.

По словам Юлии, такие женщины были всегда. Артистка пояснила, что такие образы важны, чтобы взглянуть на себя со стороны и сделать соответствующие выводы.

«Они были в XVI веке, они были в XVIII веке, в XX и в XXI веках. Их не так много, но, мне кажется, они нужны в таких проектах, чтобы на них посмотреть и себе сказать: „А я могу, я действительно могу сейчас все скинуть и мир изменю, хотя бы мир вокруг себя“. А уже дальше маленькая молекула создаст единое целое», — заключила Высоцкая.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Лиза Моряк рассказала о роли женщин в мире.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны и убийстве рыбака
8:00
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
7:45
«Практически родственники»: певец Панайотов рассказал об отношениях с Лепсом
7:25
Адская кухня: студенты из Индии готовили рис и случайно устроили взрыв в общежитии ДВФУ
7:05
«Изменю мир вокруг»: Юлия Высоцкая объяснила значение кино про сильных женщин
6:45
В Госдуме предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

Сейчас читают

«Держим кулачки»: Валерия и Иосиф Пригожин о попадании в лонг-лист «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео