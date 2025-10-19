«Изменю мир вокруг»: Юлия Высоцкая объяснила значение кино про сильных женщин

Актриса Юлия Высоцкая назвала внутреннюю свободу качеством стойкой женщины

Общественности необходимо кино про сильных женщин. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Юлия Высоцкая на премьере сериала режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

В киноленте актриса воплотила в собирательный образ сильной женщины. Она пояснила, что некоторые дамы, как ее героиня, и в жизни дают себе свободу, чтобы быть собой.

«Нормальная женщина, которая просто дала себе свободу, дала себе право быть такой, какая она есть. И у нее нет рамок», — отметила она.

По словам Юлии, такие женщины были всегда. Артистка пояснила, что такие образы важны, чтобы взглянуть на себя со стороны и сделать соответствующие выводы.

«Они были в XVI веке, они были в XVIII веке, в XX и в XXI веках. Их не так много, но, мне кажется, они нужны в таких проектах, чтобы на них посмотреть и себе сказать: „А я могу, я действительно могу сейчас все скинуть и мир изменю, хотя бы мир вокруг себя“. А уже дальше маленькая молекула создаст единое целое», — заключила Высоцкая.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Лиза Моряк рассказала о роли женщин в мире.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.