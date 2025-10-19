Путин рассказал о дружбе с Михалковым: «Патриот нашей Родины»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Российский лидер отметил содержательность и глубину характера режиссера.

Как складывается дружба Путина и режиссера Никиты Михалкова

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

Путин высоко оценил патриотизм режиссера Никиты Михалкова

Президент России Владимир Путин дружит с народным артистом страны Никитой Михалковым. Об этом российский лидер рассказал в фильме «Никита Михалков», фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале «Вести» к 80-летию кинорежиссера.

Он отметил, что в его взаимоотношениях с деятелем культуры присутствует химия.

«Мы с ним дружим. А если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия у этих отношений», — подчеркнул глава государства.

Главной чертой юбиляра Путин назвал его глубокий и содержательный патриотизм.

«Самое главное, что он по-настоящему, не в квасном смысле этого слова, а в глубоком, содержательном, философском смысле патриот нашей Родины», — добавил Путин.

Никита Михалков — советский и российский кинорежиссер, а также общественный деятель. Он стал обладателем премии «Оскар» в 1995 году за картину «Утомленные солнцем» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Помимо режиссерской и актерской карьеры, Михалков является народным артистом РСФСР, председателем Союза кинематографистов России и руководителем своей киноакадемии. Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России в 2020 году. Режиссер отметит 80-летний юбилей 21 октября.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал об утреннем кофе с экс-премьером Британии Тони Блэром.

