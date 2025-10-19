США ведут масштабную подготовку к саммиту с Россией в Будапеште

Мария Щелканова
Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Подготовка РФ и США к саммиту в Будапеште

Фото: Reuters/Marton Monus

WSJ: США ведут масштабную подготовку к саммиту с РФ в Будапеште

Администрация США планирует провести серию предварительных рабочих встреч с представителями России перед запланированным саммитом президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Венгрии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в Вашингтоне рассчитывают, что предстоящие переговоры помогут обеспечить предпосылки для заключения соглашения между странами. Отмечается, что число вышеупомянутых встреч на этот раз будет больше, чем перед предыдущим саммитом, прошедшим на Аляске.

Уточняется также, что американскую делегацию на переговорах возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле оценили выбор Венгрии в качестве площадки для встречи Путина и Трампа. Свою оценку инициативы представил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

