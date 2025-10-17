В Кремле оценили выбор Венгрии в качестве площадки для встречи Путина и Трампа

Песков: решение о месте встречи Путина и Трампа было принято обоюдно

Венгрия демонстрирует суверенность и независимость в защите собственных интересов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Венгрия, как страна и НАТО, и ЕС, все-таки занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания своих интересов. Это вызывает уважение лидеров», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, он добавил, что решение о проведении переговоров в Венгрии было принято обоюдно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что визит президента России Владимира Путина на саммит в Венгрии будет спланирован поэтапно. Первый этап включает в себя проведение телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В ходе беседы дипломаты начнут прорабатывать детали предстоящей встречи. По предварительным данным, глава МИД РФ и госсекретарь США могут войти в состав делегаций на саммите Путина и Трампа в Будапеште.

