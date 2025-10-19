Кризис не за горами: состоятельные французы выводят финансовые активы из страны

FT: французские богачи выводить свои финансовые активы из-за возможного кризиса

Состоятельные французы начали выводить свои финансовые активы из страны на фоне нарастающего политического кризиса. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Богатые французы переводят средства. Политический кризис и налоговые угрозы ускорили приток инвестиций в безопасные места», — говорится в материале.

По данным издания, отток капитала резко увеличился после того, как президент Франции Эммануэль Макрон в июне 2024 года объявил внеочередные парламентские выборы.

Отмечается, что значительные денежные потоки уходят в Люксембург и Швейцарию, а некоторые состоятельные семьи даже переезжают из Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что французский президент Эммануэль Макрон не попал в топ-50 самых популярных политиков.

Но несмотря на свое политическое пике, французский лидер готов любыми манипуляциями держаться за пост президента и уже пригрозил роспуском парламента, если правительству переназначенного премьера Лекорню вновь вынесут вотум недоверия.

