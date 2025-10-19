Элитный отряд армии США был выдвинут к границам Венесуэлы

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 60 0

«Ночные охотники» используют спецсредства, предназначенные для проведения операций в опасных условиях.

Какой отряд армии США был направлен к границам Венесуэлы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Элитный отряд армии США «Ночные охотники» развернули вблизи Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп направил элитный отряд американский армии «Ночные охотники» к границам Венесуэлы. Об этом сообщает издание The New York Post.

«Элитное армейское подразделение, способное задействовать в бою некоторые из самых смертоносных сил специального назначения американской армии, было развернуто в Карибском бассейне», — уточнили в материале.

Уточняется, что «Ночные охотники» используют спецсредства, предназначенные для проведения операций в опасных условиях. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовят рейды против Венесуэлы.  Накануне американские бомбардировщики сутки кружили неподалеку от Каракаса.

Трамп во время традиционного брифинга в Белом доме заявил, что, не исключает ударов по наземным объектам страны. Опрадав потенциальные обстрелы борьбой с наркокартелями. Становится понятно, зачем стратегические бомбардировщики B-52 накануе целые сутки кружились неподалеку от венесуэльской столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Израиль объяснил серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа
18:42
США ведут масштабную подготовку к саммиту с Россией в Будапеште
18:20
«Всего 4 минуты»: министр культуры Франции рассказала о деталях похищения экспонатов Лувра
18:11
Элитный отряд армии США был выдвинут к границам Венесуэлы
17:51
Ответственность за кражу экспонатов Лувра лежит на государстве: французский юрист оценил безопасность в музеях ЕС
17:25
Кирилл Дмитриев запустил конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США

Сейчас читают

«Важно не отрицать»: Нюша рассказала, почему не стоит бороться с осенней хандрой
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
Бесплатные билеты в театр и кино: как работает «Пушкинская карта» для молодежи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео