Элитный отряд армии США был выдвинут к границам Венесуэлы

Элитный отряд армии США «Ночные охотники» развернули вблизи Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп направил элитный отряд американский армии «Ночные охотники» к границам Венесуэлы. Об этом сообщает издание The New York Post.

«Элитное армейское подразделение, способное задействовать в бою некоторые из самых смертоносных сил специального назначения американской армии, было развернуто в Карибском бассейне», — уточнили в материале.

Уточняется, что «Ночные охотники» используют спецсредства, предназначенные для проведения операций в опасных условиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовят рейды против Венесуэлы. Накануне американские бомбардировщики сутки кружили неподалеку от Каракаса.

Трамп во время традиционного брифинга в Белом доме заявил, что, не исключает ударов по наземным объектам страны. Опрадав потенциальные обстрелы борьбой с наркокартелями. Становится понятно, зачем стратегические бомбардировщики B-52 накануе целые сутки кружились неподалеку от венесуэльской столицы.

