«Всего 4 минуты»: министр культуры Франции рассказала о деталях похищения экспонатов Лувра

Мария Щелканова
Музеи все чаще становятся мишенью преступников.

Фото, видео: Reuters/Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

Министр культуры Франции Дати: кражу в Лувре совершили профессионалы

Похищение экспонатов Лувра было совершено профессионалами. Об этом сообщила министр культуры Франции Раши Дати телеканалу TF1.

По словам чиновника, тот факт, что ограбление произошло всего за четыре минуты, указывает на высокий профессионализм преступников.

«Нужно сказать, что это профессионалы. Сегодня организованная преступность нацелена на произведения искусства, и музеи, конечно, стали мишенью», — отметила министр.

По предварительным данным, воры пробрались в музей со стороны набережной Сены. Используя грузовой лифт, они поднялись прямо в Галерею Аполлона — один из залов Лувра, где хранятся самые драгоценные экспонаты. Третий преступник ждал снаружи, наблюдая за ситуацией. После этого они скрылись на мотоцикле.

Среди украденных предметов были ожерелье, брошь и диадема. После случившегося недалеко от Лувра нашли сломанную корону супруги императора Наполеона III.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похитители не тронули бриллиант «Регент» в Лувре.

