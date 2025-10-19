Израиль объяснил серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Погибшими в регионе уже числятся более 50 человек.

Почему Израиль нанес серию ударов по объектам ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com/Tamer Ibrahim

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении серии ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на «грубое нарушение» перемирия со стороны радикального палестинского движения. Слова представителей военного ведомства передает Reuters.

Уточнялось, что решение было принято после совещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой Минобороны и руководителями органов безопасности. До этого глава нацбезопасности Израиля обращался к Нетаньяху с просьбой снова начать операцию в Газе после того, как ХАМАС напал на ЦАХАЛ в Рафахе.

Обвинения в ХАМАС охарактеризовали как ложные, назвав Израиль инициатором нарушения перемирия. По словам представителей движения, их удары являлись ответом на атаку израильских сил в Рафахе.

Соглашение о прекращении вооруженных действий в секторе Газа было заключенно 13 октября в Шарм-эш-Шейхе. Установленный режим начал действовал с 10 октября.

Ранее, писал 5-tv.ru, более 50 человек погибли в секторе Газа после «прекращения огня».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

