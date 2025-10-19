Более 50 человек погибли в секторе Газа после «прекращения огня»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Более 150 человек пострадали в результате атак Израиля.

Сколько человек погибло в Газе после прекращения огня

Фото: Reuters/Ramadan Abed

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Более 50 человек погибли в секторе Газа после прекращения огня

Минимум 51 человек погибли в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня в регионе. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Источники в больницах Газы: 51 погибший и более 150 раненых в результате обстрелов израильской армии с момента решения прекратить войну в секторе Газа», — сообщает телеканал.

Прежде, 13 октября, президент США Дональд Трамп и страны-посредники — Египет, Катар и Турция — подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Документ был заключен в ходе международного саммита на курорте Шарм-эш-Шейх, посвященного мирным инициативам в регионе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Израиль нанес авиаудары по Рафаху. Уточняется, что удары стали ответом на атаку из Газы на израильские силы в районе Рафаха.

Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения со стороны США в нарушении условий перемирия с их стороны. По данным властей Газы, Израиль ужеи 47 раз нарушил условия прекращения огня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
18 окт
В Газе 11 человек из одной семьи погибли в результате авиаудара Израиля
13 окт
Трамп пообещал «Золотой век» Израилю и Ближнему Востоку
13 окт
Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
13 окт
Израиль и ХАМАС не примут участие в переговорах в Египте
13 окт
Трамп заявил об окончании конфликта в Газе
12 окт
Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе в Египте
11 окт
Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огня
4 окт
«До минимума»: Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа
4 окт
«Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников
4 окт
Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Кирилл Дмитриев запустил конкурс ИИ-видеороликов о тоннеле Россия–США
17:08
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
16:52
Более 50 человек погибли в секторе Газа после «прекращения огня»
16:30
Дебоша не было! Опубликованы детали инцидента с участием замгубернатора Вологодской области в баре отеля в Петербурге
16:12
Минпросвещения призвало оценить риски введения 12-летнего обучения в школах РФ
16:02
Губернатор Вологодской области проверяет информацию о дебоше своего зама в отеле

Сейчас читают

День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
Бесплатные билеты в театр и кино: как работает «Пушкинская карта» для молодежи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео