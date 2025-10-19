Более 50 человек погибли в секторе Газа после «прекращения огня»
Более 150 человек пострадали в результате атак Израиля.
Фото: Reuters/Ramadan Abed
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Более 50 человек погибли в секторе Газа после прекращения огня
Минимум 51 человек погибли в секторе Газа из-за действий Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня в регионе. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Источники в больницах Газы: 51 погибший и более 150 раненых в результате обстрелов израильской армии с момента решения прекратить войну в секторе Газа», — сообщает телеканал.
Прежде, 13 октября, президент США Дональд Трамп и страны-посредники — Египет, Катар и Турция — подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Документ был заключен в ходе международного саммита на курорте Шарм-эш-Шейх, посвященного мирным инициативам в регионе.
Ранее, писал 5-tv.ru, Израиль нанес авиаудары по Рафаху. Уточняется, что удары стали ответом на атаку из Газы на израильские силы в районе Рафаха.
Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения со стороны США в нарушении условий перемирия с их стороны. По данным властей Газы, Израиль ужеи 47 раз нарушил условия прекращения огня.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 окт
- В Газе 11 человек из одной семьи погибли в результате авиаудара Израиля
- 13 окт
- Трамп пообещал «Золотой век» Израилю и Ближнему Востоку
- 13 окт
- Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
- 13 окт
- Израиль и ХАМАС не примут участие в переговорах в Египте
- 13 окт
- Трамп заявил об окончании конфликта в Газе
- 12 окт
- Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе в Египте
- 11 окт
- Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огня
- 4 окт
- «До минимума»: Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа
- 4 окт
- «Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников
- 4 окт
- Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
Читайте также
93%
Нашли ошибку?