«Шпионил за моей кампанией»: Трамп назвал Обаму угрозой демократии

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Президент США ответил на критику бывшего главы Белого дома.

Что Трамп сказал про Обаму

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Трамп назвал Обаму шпионом и угрозой демократии

Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу Белого дома Барака Обаму угрозой демократии, а также обвинил его в шпионаже. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Он сам угрожает демократии. Он начал это, когда шпионил за моей кампанией», — уточнил американский лидер.

Так Трамп ответил на аналогичную критику со стороны своего предшественника на посту президента США. Глава Белого дома добавил, что подобные высказывания Обамы он слышит не впервые.

Ранее Дональд Трамп назвал президента Колумбии Густаво Петро наркоторговцем. Об этом писал 5-tv.ru. По словам Трампа, президент Колумбии осведомлен о масштабной проблеме в стране, но не предпринимает никаких действий для ее решения.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что с этого момента США прекращают предоставлять субсидии Колумбии.

