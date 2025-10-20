Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Американский лидер заявил, что РФ уничтожит Украину, если Киев не согласится на условия Москвы.

Трамп призвал Зеленского принять условия России

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера принять условия президента России Владимира Путина для завершения конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Трамп призвал Владимира Зеленского принять условия России для урегулирования конфликта на напряженной встрече в Белом доме в пятницу, предупредив, что Владимир Путин „уничтожит“ Украину», — говорится в публикации издания.

По данным газеты, переговоры проходили в крайне напряженной обстановке и неоднократно перерастали в словесные перепалки. Автор статьи отметил, что американский лидер «постоянно ругался» и повышал голос на украинского президента.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News подчеркивал, что при завершении конфликта Киев все равно потеряет часть территорий.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предлагал Зеленскому передать России Донбасс, чтобы положить конец военным действиям, однако украинский лидер отказался идти на уступки Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Не только говорят, а делают»: Шойгу о масштабной программе очистки Арктики
1:02
Сийярто выступит на встречах ЕС против военной помощи Украине
0:55
Дмитриев: Украина сливает в СМИ данные о переговорах с США
0:37
Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия России
0:21
«Не согласен, что в мире уже все открыто»: Шойгу об интересе к географии
0:01
«Уважение к своей земле»: Сергей Шойгу о создании нового учебника по географии

Сейчас читают

Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
«Думаю, он последний»: певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю»
«У меня сильный ангел-хранитель»: Гулькина рассказала о мистическом ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео