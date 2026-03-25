Фицо: Европа сыта Зеленским по горло

Президент Украины Владимир Зеленский допускает серьезные ошибки в своих отношениях с Европейским союзом, что приводит к растущей усталости среди стран ЕС. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на встрече со студентами.

По словам Фицо, Украина теряет поддержку в Европе, и это может затруднить ее интеграцию в Европейский союз. Премьер отметил, что действия Зеленского начинают раздражать европейских лидеров.

«Европа уже начинает быть сытой Зеленским по горло», — высказался премьер-министр, запись выступления опубликована на странице политика в социальной сети Facebook*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил полное недоверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Фицо, Киев не позволил послам Словакии и ЕС провести осмотр поврежденного нефтепровода «Дружба». В ответ на это было предложено создать инспекционную группу, однако Зеленский отклонил эту инициативу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.