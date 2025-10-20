«Работали профессионалы»: владелец галереи в Париже об ограблении Лувра

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 31 0

Экспонаты вряд ли окажутся на международном черном рынке искусства.

Фото, видео: Reuters/Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

Владелец галереи в Париже назвал ограбление Лувра работой профессионалов

Владелец парижской галереи GADCOLLECTION Гад Эдери назвал ограбление Лувра работой настоящих профессионалов. По его словам, преступники действовали невероятно точно и слаженно, раз похищение старинных драгоценностей у них заняло всего семь минут. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Сделать то, что они сделали за семь минут — проникнуть в переполненное место, забрать драгоценности и уйти — нельзя импровизировать. Это настоящие профессионалы», — сказал Эдери.

Эдери обратил внимание на уникальность и историческую ценность украшений. Он отметил, что экспонаты слишком узнаваемы, чтобы они оказались на международном черном рынке искусства.

«Всегда есть риск, что украденные сокровища окажутся на международном черном рынке искусства. Но это маловероятно. Потому что эти предметы настолько узнаваемы, это слишком опасно. Их нельзя перепродать. Когда речь о перепродаже — никто не хочет иметь дело с объектом, столь востребованным и узнаваемым», — резюмировал эксперт.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дерзкое ограбление национального музея в Париже произошло 19 октября. Двое грабителей разбили витрины и похитили драгоценности из коллекции Наполеона III и его жены. Остается загадкой, почему во время кражи из Лувра не был похищен крупнейший бриллиант из коллекции Наполеона — «Регент», который весит более 140 карат.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

