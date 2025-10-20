Reuters: Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Украины и России

Президент США Дональд Трамп на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал вопросы гарантий безопасности как для Украины, так и для России. Об этом 20 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

«Трамп размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы», — говорится в публикации.

По словам собеседников агентства, украинская делегация сочла комментарии американского лидера «обескураживающими».

Трамп предложил заключать «сделку там, где мы находимся — на линии демаркации», после того как Зеленский заявил, что добровольно не отдаст никакую территорию. Источники отметили, что глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины в случае отказа от соглашения с Россией.

Кроме того, спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, по данным Reuters, настаивал на согласии Киева на «обмен» территориями с Москвой. В ходе пятничной встречи Трамп также сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты, а переговоры, по данным CNN и Axios, прошли напряженно.

Ранее, 16 октября, состоялся телефонный разговор президентов России и США, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины. По его итогам Трамп анонсировал предстоящую встречу с Путиным в Будапеште и сообщил, что Штаты сами нуждаются в части ракет, несмотря на наличие большого их числа.

