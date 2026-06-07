Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 37 0

Причиной послужили неправомерные действия со стороны Японии и Филиппин.

Китай начал морскую операцию к востоку от Тайваня

Фото: www.globallookpress.com/Jonathan Carlile

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Тема:
Тайвань

Китай начал специальную морскую операцию в акватории к востоку от Тайваня в ответ на начало переговоров Японии и Филиппин по морским границам в регионе. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

В Пекине назвали подобные действия Токио и Манилы незаконными, поскольку они нарушают территориальный суверенитет и морские права КНР.

Министерство транспорта Китая задействовало в операции Морское бюро Фуцзянь, Морское бюро Гуандун, Центр безопасности судоходства Восточно-Китайского моря и Спасательное бюро Восточно-Китайского моря.

Как отмечает китайская газета Global Times, в ходе недавнего визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего в Японию стороны выступили с совместным заявлением. В нем они анонсировали начало переговоров по делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа между двумя странами в районе к востоку от Тайваня.

Китай и Тайвань

Тайвань объявил о своей независимости после гражданской войны в Китае в 1949 году. Пекин считает его частью КНР и выступает против любых международных контактов с тайваньскими властями, рассматривая это как посягательство на свой суверенитет.

Власти Тайваня, в свою очередь, отвергают предложенный Китаем принцип «одна страна — две системы», который КНР продвигает с 1980-х годов.

Япония и Филиппины разделяют позицию сдерживания Китая в отношении Тайваня, рассматривая потенциальный кризис как прямую угрозу собственной безопасности.

США, хотя не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, продолжают поддерживать связи с тайбэйской администрацией и поставляют вооружение на остров, что также вызывает недовольство со стороны Пекина.

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