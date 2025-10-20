Блогеры высмеяли кражу драгоценностей Наполеона из Лувра

«Преступление века» вызвало бурю насмешек в сети.

Дерзкое ограбление в Париже — варварский налет на Лувр. Преступление века уже стало поводом для колких упреков в адрес властей со стороны простых французов.

В соцсетях появилось множество роликов на эту тему. В них блогеры высмеивают систему безопасности музея. На одном из видео человек в желтых резиновых перчатках демонстрирует, что ему якобы удалось стащить во время похода по залам Лувра.

«Давайте быстро покажу, что я раздобыл. Во-первых, кольцо с рубинами и бриллиантами византийской эпохи. Его можно удачно перепродать на eBay. Еще одна вещь — крутой старинный портсигар», — рассказывал блогер.

