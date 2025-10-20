Отцов новорожденных детей предложили отправлять в дополнительный отпуск

Известия: в Госдуме предложили давать отцам новорожденных дополнительный отпуск

В Госдуме предложили отправлять в отпуск отцов новорожденных детей. Об этом сообщили «Известия».

Если инициатива будет поддержана, такие работники получат дополнительную неделю оплачиваемого отдыха. А воспользоваться ею смогут в течение года с момента появления наследника или наследницы.

По словам авторов законопроекта, он призван сделать существующую систему поддержки семей более справедливой.

Сейчас российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. Они могут брать лишь пять дней отгула по семейным обстоятельствам и без сохранения зарплаты, либо передвигать плановый отпуск на время беременности или родов супруги.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 2026 году предельный размер выплат по беременности и родам достигнет почти 956 тысяч рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей составит около 83 тысяч рублей.

